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Иверсен: доминирование Норвегии не разрушает лыжные гонки

Иверсен: доминирование Норвегии не разрушает лыжные гонки
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен ответил на высказывания итальянца Федерико Пеллегрино и тренера сборной России Маркуса Крамера, которые увидели плохой знак в доминировании норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Мы демонстрируем очень хорошие результаты, но все они дались нам тяжело. Мы не разрушаем спорт. Мы переживаем за собственные результаты. Для нас это — не прогулка в парке», — приводит слова Иверсена VG.

На чемпионате мира в Зеефельде лыжники из Норвегии одержали победы в пяти из шести состоявшихся стартов. Единственной гонкой, где конкурентам удалось опередить представителей Норвегии, стал женский командный спринт классическим стилем.

Сам Иверсен вместе с Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на чемпионате мира 2019 года стал победителем командного спринта классическим стилем.

Пеллегрино: доминирование норвежцев в лыжных гонках становится проблемой
Сундбю: на чемпионате мира мы выглядим лучше, чем российские лыжники
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Источник: VG Сообщить об ошибке
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