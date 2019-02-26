Иверсен: доминирование Норвегии не разрушает лыжные гонки

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен ответил на высказывания итальянца Федерико Пеллегрино и тренера сборной России Маркуса Крамера, которые увидели плохой знак в доминировании норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).



«Мы демонстрируем очень хорошие результаты, но все они дались нам тяжело. Мы не разрушаем спорт. Мы переживаем за собственные результаты. Для нас это — не прогулка в парке», — приводит слова Иверсена VG.



На чемпионате мира в Зеефельде лыжники из Норвегии одержали победы в пяти из шести состоявшихся стартов. Единственной гонкой, где конкурентам удалось опередить представителей Норвегии, стал женский командный спринт классическим стилем.



Сам Иверсен вместе с Йоханнесом Хёсфлотом Клебо на чемпионате мира 2019 года стал победителем командного спринта классическим стилем.

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