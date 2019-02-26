Тренер — о пропуске Васильевой допинг-тестов: Маргарита сама виновата

Людмила Панова, тренер российской биатлонистки Маргариты Васильевой, прокомментировала ситуацию с пропуском подопечной трёх допинг-тестов за 12 месяцев.

«Я узнала о ситуации ещё во время этапов Кубка мира в Америке. Маргарита не забыла про заполнение, она знала и опасалась третьего флажка. Но ситуация с переездами, сменой часовых поясов подвела. Ей надо было проконсультироваться. Мы с ней виделись буквально вчера. Она очень сильно переживает и свою вину понимает, надо заранее было всё это сделать. Там же ещё вопросы с адресом. В систему надо вбить не только город, а точный адрес, с почтовым индексом, номером в гостинице. И не всегда мы понимаем, правильно мы заполнили или нет, время теряется… Там даже компьютер не всегда понимает, чего мы от него хотим.



Ей надо было заранее посоветоваться с ребятами, кто поопытнее. У неё-то первый год в сборной только. А тут ещё и часовые пояса… Девчонки всё заранее заполняли, она тоже заполнила, что будет ездить. Вот сейчас девчонки на Универсиаду приезжают, и им сразу выдают адрес, чтобы заполнить систему АДАМС. Ставят вечернее окно тестирования, чтобы всё успеть.



Как я поняла, там были проблемы со временем из-за смены часовых поясов. То есть у неё, грубо говоря, долго длилось 4 февраля. Она приехала, заполнила окно тестирования по канадскому времени – а у нас уже следующий день начался, и офицеры пришли по красноярскому. Интересная ситуация такая сложилась.



Нас же тестирует не РУСАДА, а офицеры IBU. Календарь переездов им известен заранее, и они могли посмотреть – так, в этот день у неё переезд. Система очень жёсткая, вплоть до того, что надо указывать сектор, место в аэропорту, если ты там проводишь значительное время.



Надеяться надо всегда, а будет то, что будет. С Маргариты вины я не снимаю, сама виновата», — цитирует Панову «Спорт-экспресс».

В зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

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