Майгуров — о Васильевой: есть факт пропуска, будет наказание

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что российская биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста за 12 месяцев.

«Мне нечего добавить. Да, она сильная спортсменка, есть факт пропуска, и будет наказание.

У нас сейчас ничего не скрывается и в принципе никогда не скрывалось. Ситуация никак не отразится на российском биатлоне, просто спортсмен не будет выступать», — приводит слова Майгурова сайт телеканала «360».

В зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Маргарита Васильева занимает 34-е место.

Биатлонистка Васильева рассказала, почему пропустила три допинг-теста