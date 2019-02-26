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Бывший тренер финских лыжников: шведы — лицемеры, они всегда защищают норвежцев

Бывший тренер финских лыжников: шведы — лицемеры, они всегда защищают норвежцев
Другие / Лыжный спорт

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё раскритиковал шведскую команду за отношение к норвежским лыжникам. По его мнению, сборная Швеции всегда поддерживает последних во всех инцидентах с их участием.

«Шведы — ненадёжные лицемеры. Когда случается какой-нибудь негативный инцидент с участием норвежских лыжников, шведы появляются тут же и начинают их защищать.

Шведы помогают норвежцам замалчивать скандалы. Они всегда на их стороне, а других обвиняют в ошибках. Это безответственно!" — приводит слова Кюрё Ilta Sanomat.

Обвинения в адрес своей команды прокомментировал менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Рикард Грип. В частности, он заявил: «Я не думаю, что мы этим занимаемся».

Ранее Кюрё раскритиковал норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо за то, что тот во время полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) подрезал Сергея Устюгова, в результате которого российский лыжник едва не упал.

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Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
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