Менеджер сборной Швеции: Йохауг отбыла наказание, хватит спорить о ней

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Рикард Грип выступил в защиту норвежской лыжницы Терезе Йохауг, которой продолжают задавать вопросы о дисквалификации за допинг.

«Думаю, сейчас задавать ей вопросы по этой теме неправильно. Мне кажется, всё произошло по ошибке. Я так к этому отношусь. Бессмысленно продолжать спорить об этом. Она отбыла наказание. Не стоит забывать, что Йохауг всегда была невероятно одарённой лыжницей», — приводит слова Грипа Expressen.

Ранее бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё раскритиковал шведскую команду за отношение к норвежским лыжникам. По его мнению, сборная Швеции всегда поддерживает последних во всех инцидентах с их участием. Грип обвинения опроверг.

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