Чепиков — о ситуации с Васильевой: сборная России – это не детский сад

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что глава СБР Владимир Драчёв рассмотрит вопрос санкций в отношении биатлонистки Маргариты Васильевой, которая трижды за последние 12 месяце пропустила допинг-тесты.
«Это уже президент СБР Владимир Драчёв будет рассматривать данный вопрос. Необходимо уточнить причины. Была ли это халатность или преднамеренные действия. Нужно разобраться, а потом уже говорить о санкциях.
Сборная команда – это не детский сад. Каждый спортсмен несёт ответственность за свои действия. Здесь нужно советоваться и с главным, и с личным тренером. Она уже была в зоне риска, имея два красных флажка. Нужно быть предельно аккуратным, тем более перед началом чемпионата мира", — цитирует Чепикова «РИА Новости».
В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Маргарита Васильева занимает 34-е место.