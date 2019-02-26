Стал известен состав сборной Швейцарии на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Швейцарии объявил состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Nordic Magazine.



В состав женской сборной вошли Айта Гаспарин, Элиза Гаспарин, Лена Хекки и Селина Гаспарин.



В заявку мужской команды попали Марио Долдер, Жереми Финелло, Мартин Егер, Беньямин Вегер и Зерафин Вистнер.



В общем зачёте Кубка мира лучшим среди швейцарцев является Вегер. Он идёт на 11-м месте с 472 очками. У женщин лучший результат среди соотечественниц демонстрирует Хекки. Она занимает 21-ю позицию, набрав 311 зачётных баллов.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.