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Двукратный чемпион ОИ — о Васильевой: «не могла», «забыла» – что за отношение?

Двукратный чемпион ОИ — о Васильевой: «не могла», «забыла» – что за отношение?
Другие / Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг биатлонистки Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста. В зависимости от степени вины спортсменки срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

По словам спортсменки, у неё возникли трудности с заполнением собственного профиля в системе АДАМС.

«Если это действительно так, как она говорит, это полная ерунда. „Не могла“, „забыла“ – что это за отношение? За нашими спортсменами сейчас настолько пристально следят, а здесь – „ой, забыла“, „не знала, как заполнить“ — ребячество. Спортсмены должны понимать меру ответственности. Они представляют не только себя, а ещё и страну», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

В общем зачёте Кубка мира Маргарита занимает 34-е место.

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