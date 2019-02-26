Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: от результатов индивидуальной гонки будет зависеть состав на эстафету

Бородавко: от результатов индивидуальной гонки будет зависеть состав на эстафету
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о задачах женской команды на индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде.

«Работа ведётся серьёзная. Накануне тестировали огромное количество лыж. Надеюсь, что всё учтено, смазка подобрана нормальная. Всё будет зависеть от девочек.

Задачи перед спортсменками стоят самые высокие, желаем побороться за подиум. Есть 5-6 спортсменок, претендующих на награды. Наши тренеры расставлены по дистанции, будут корректировать ситуацию в случае необходимости. Надеялись на медаль в командном спринте, но девчонки будут стараться в предстоящей гонке. От каждой требуется показать максимум. Задача — бороться за медаль. Команда готова. От этого будет зависеть состав на эстафету, — цитирует Бородавко официальный сайт «Матч ТВ».

Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент