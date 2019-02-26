Бородавко: от результатов индивидуальной гонки будет зависеть состав на эстафету

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о задачах женской команды на индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде.



«Работа ведётся серьёзная. Накануне тестировали огромное количество лыж. Надеюсь, что всё учтено, смазка подобрана нормальная. Всё будет зависеть от девочек.



Задачи перед спортсменками стоят самые высокие, желаем побороться за подиум. Есть 5-6 спортсменок, претендующих на награды. Наши тренеры расставлены по дистанции, будут корректировать ситуацию в случае необходимости. Надеялись на медаль в командном спринте, но девчонки будут стараться в предстоящей гонке. От каждой требуется показать максимум. Задача — бороться за медаль. Команда готова. От этого будет зависеть состав на эстафету, — цитирует Бородавко официальный сайт «Матч ТВ».