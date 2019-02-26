Вяльбе: из-за допингового скандала я поседела

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на допинговый скандал 2016 года. Тогда Россия оказалась в центре внимания в связи с обвинениями в поддержке допинга на государственном уровне.



«Допинговый скандал? А были ли доказательства того, что российские лыжники использовали допинг? Теперь я должна красить волосы в два раза чаще. Этот скандал сделал меня седой», — приводит слова Вяльбе SVT.



Скандал с обвинениями в адрес России в подмене допинговых проб разразился в 2016 году после признаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. На основе его показаний канадским профессором Ричардом Маклареном было проведено расследование, итоги которого были изложены в докладе. Следствием этого скандала стал недопуск многих российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

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