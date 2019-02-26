Сотникова: если Овечкин позовёт в Putin Team, отвечу «да»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что готова вступить в общественное движение Putin Team, если получит приглашение от хоккеиста Александра Овечкина.



«Если Овечкин позовёт в Putin Team, отвечу «да», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».



Александр Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина в 2017 году. Тогда форвард «Вашингтон Кэпиталз» так объяснил свою инициативу:

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды. Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживая.



Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплочённую Россию!»