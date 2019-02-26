Скобликова: Фаткулина просто устала, такие испытания сломают любого

Обладательница шести золотых олимпийских наград Лидия Скобликова выразила мнение, что российским конькобежцам по силам побить мировые рекорды на этапе Кубка мира в США, а также объяснила причины спада Ольги Фаткулиной в новом сезоне.

«Поддерживаю всех наших ребят, но, конечно же, выделяю Ольгу Фаткулину. Она выпускница моей школы, моя ученица.

Почему Фаткулина потеряла форму и в этом сезоне выступает чуть хуже, чем в прошлом? Я думаю, Оля просто устала. Всё это тянется с момента подготовки к Олимпиаде: такое психологическое давление, история с недопуском к Играм — такие испытания сломают любого.

Думаю, в финале Кубка мира в США россияне могут побить мировые рекорды. А почему бы и нет? У нас весь год удачный. Ребята улучшают личные рекорды, желаю им замахнуться на что-то посерьёзнее. У того же Кулижникова отличные шансы», — цитирует Скобликову «RT на русском».