Чичерова подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.



«ВФЛА в понедельник отправила в IAAF заявку от Анны Чичеровой на получение нейтрального статуса», – приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Натальи Юхаревой интернет-издание ТАСС.



Напомним, в июне 2018 года у Чичеровой закончилась двухлетняя дисквалификация за допинг.

36-летняя Анна Чичерова является обладательницей второго результата сезона в мире. В середине февраля на зимнем чемпионате России в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 2,02 м. Лидером мирового сезона является россиянка Мария Ласицкене (2,04).