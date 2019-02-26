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Чичерова подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

Чичерова подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

«ВФЛА в понедельник отправила в IAAF заявку от Анны Чичеровой на получение нейтрального статуса», – приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Натальи Юхаревой интернет-издание ТАСС.

Напомним, в июне 2018 года у Чичеровой закончилась двухлетняя дисквалификация за допинг.

36-летняя Анна Чичерова является обладательницей второго результата сезона в мире. В середине февраля на зимнем чемпионате России в Москве она сумела преодолеть планку на высоте 2,02 м. Лидером мирового сезона является россиянка Мария Ласицкене (2,04).

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