Олимпийский чемпион Захаров успешно перенёс операцию на мениске

Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду россиянин Илья Захаров сообщил, что успешно перенёс операцию на мениске.



«Операция прошла хорошо, вот что значит немецкая медицина. Только очнулся — а уже всё. Рядом со мной человек, который делал мне наркоз. Это очень крутой уровень, спасибо всем, кто переживал. Через месяц смогу уже приступать к тренировкам», — написал Захаров в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Захарова.

27-летний Захаров — олимпийский чемпион 2012 года в прыжках с трёхметрового трамплина и вице-чемпион Игр в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина (с Евгением Кузнецовым), чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов мира в индивидуальных и синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, 10-кратный чемпион Европы.