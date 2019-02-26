Непряева: последние 2 км доходила пешком. Не знаю, почему такое самочувствие

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Зеефельде. Непряева заняла седьмое место.



«По ходу гонки не было никаких мыслей. Такого плохого самочувствия у меня не было давно. Последние два километра доходила, можно сказать, пешком. Я не знаю, почему такое самочувствие. Надеюсь, на эстафету оно улучшится. Но в последние два дня как будто другое состояние», — цитирует Непряеву сайт телеканала «Матч ТВ».

Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова — шестое место.

Йохауг выиграла классическую гонку на чемпионате мира—2019, Седова — 6-я

Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. 10 км, классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 18.33,9

2. Фрида Карлссон (Швеция) – +12,2

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – +35,6

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +37,0

5. Надин Фандрих (Швейцария) – +1.03,9

6. Анастасия Седова (Россия) – +1.04,9

7. Наталья Непряева (Россия) – +1.07,5…

12. Юлия Белорукова (Россия) – +1.17,0…

21. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.39,2.