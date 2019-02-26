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Белорукова: после командного спринта я дала себе день, чтобы начать с нуля

Белорукова: после командного спринта я дала себе день, чтобы начать с нуля
Другие / Лыжный спорт

Российская лыжница Юлия Белорукова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсменка заняла 12-е место.

«Ничего не могу сказать, очень плотный результат. Вся тактика на усмотрение тренеров, мы бежим в полную силу, ни о чём не думая. Кроме хорошего настроя. Что касается эстафеты, думаю, была показательная гонка, в плане классического хода — думаю, чувствовалась будущая эстафета.

После командного спринта я дала себе день, чтобы опустошить всё и начать с нуля. Могу точно сказать, что тогда все делали по максимуму. Я сама отдавала всё, что было. Отдавала на 200%. Не могу сказать, что было не так — это спорт. Либо принимаешь и готовишься дальше, либо не принимаешь и сидишь плачешь», — цитирует Белорукову «Матч ТВ».

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