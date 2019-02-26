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Йохауг: на ЧМ сборная Норвегии испытывает большое давление со стороны соперников

Йохауг: на ЧМ сборная Норвегии испытывает большое давление со стороны соперников
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заявила, что победа в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) была её целью.

Лучший результат среди россиянок показала Анастасия Седова, занявшая шестое место.

«Первое место было моей целью, поэтому я довольна. Старалась лидировать с самого начала, также было важно контролировать гонку на протяжении всей дистанции. Третьей финишировала соотечественница Ингвильд Эстберг? Это огромнейший успех. Снова быть вдвоём на пьедестале это здорово. Сборная Норвегии старается доминировать на протяжении всего чемпионата мира, но мы испытываем огромное давление со стороны соперников», — цитирует Йохауг «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.

Йохауг выиграла классическую гонку на чемпионате мира—2019, Седова — 6-я
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