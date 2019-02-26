Седова: почему считают, что я предпочитаю коньковый ход? Всегда любила классику

Российская лыжница Анастасия Седова подвела итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), где она заняла шестое место.

«Почему все считают, что я коньковый ход люблю больше? Я всегда больше любила классику. Но, как говорит мой смазчик, у меня лучше получается коньком. Каждый раз на классической гонке я пытаюсь опровергнуть его слова и доказать себе, что я всё-таки больше классист. Но, как показывают гонки, я, видимо, больше универсал.

Да, я бы очень хотела в эстафете побежать классический этап, но это решать будут уже тренеры. Здесь нужно смотреть по правильности решения. Я могу и коньковый пробежать, мне всё равно», — приводит слова Седовой «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Зеефельде завершится 3 марта.