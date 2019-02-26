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Жамбалова — о 21-м месте в гонке: это хороший результат, я выложилась на полную

Жамбалова — о 21-м месте в гонке: это хороший результат, я выложилась на полную
Другие / Лыжный спорт

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсменка заняла 21-е место.

«Очень сложно себя судить по этому результату. По самочувствию кажется, что могла бежать лучше. Когда начала разминаться поняла, что состояние не то, которое было накануне. Считаю, что показала хороший результат и выложилась на полную. Проигрыш на первом круге? У меня так всегда идёт по дистанции, потому что у меня долгий разгон. Мне тренер сказал, что я очень медленно начала, а потом шла в одни ноги с лидерами.

Перед гонкой сделала всю необходимую работу, но этого стало недостаточно. Повлияет ли результат на отбор в эстафету? Вечером тренерский штаб будет принимать решение. Мне говорили, что если будет отличный результат, то будут рассматривать в эстафету», — цитирует Жамбалову «Матч ТВ».

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Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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