Жамбалова — о 21-м месте в гонке: это хороший результат, я выложилась на полную

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Зеефельде. Спортсменка заняла 21-е место.



«Очень сложно себя судить по этому результату. По самочувствию кажется, что могла бежать лучше. Когда начала разминаться поняла, что состояние не то, которое было накануне. Считаю, что показала хороший результат и выложилась на полную. Проигрыш на первом круге? У меня так всегда идёт по дистанции, потому что у меня долгий разгон. Мне тренер сказал, что я очень медленно начала, а потом шла в одни ноги с лидерами.

Перед гонкой сделала всю необходимую работу, но этого стало недостаточно. Повлияет ли результат на отбор в эстафету? Вечером тренерский штаб будет принимать решение. Мне говорили, что если будет отличный результат, то будут рассматривать в эстафету», — цитирует Жамбалову «Матч ТВ».