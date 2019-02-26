Юрист: у Васильевой есть возможность избежать дисквалификации

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, каким образом биатлонистка Маргарита Васильева может избежать дисквалификации за пропуск трёх подряд допинг-тестов.

Ранее сообщалось, что, в зависимости от степени вины спортсменки, срок дисквалификации за такое нарушение может составить от одного до двух лет.

«Есть ли возможность избежать дисквалификации? Есть. Пропуск приездов допинг-офицеров — это называется «три флажка». Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать. Как можно оспорить? Чётко объяснить, почему её не было в тот момент, когда пришёл допинг-офицер, и что её вины в этом нет. То есть рассказать о реально объективной и уважительной ситуации, которая помешала ей присутствовать в нужном месте, и почему она при этом не внесла изменения в систему АДАМС.



В первых двух случаях стоит говорить о халатности спортсменки, она забыла. С третьим случаем надо разбираться. Хотя, может, и в первых двух была уважительная причина, я не особенно углублялся в дело. Но если всё же нет объективных причин, её ждёт дисквалификация от года до двух лет», — цитирует Пацева Sport24.