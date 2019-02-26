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ITA открыло дело в отношении Васильевой, пропустившей три допинг-теста

ITA открыло дело в отношении Васильевой, пропустившей три допинг-теста
Другие / Биатлон

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) открыло дело в отношении российской биатлонистки Маргариты Васильевой, которая может быть дисквалифицирована за пропуск трёх допинг-тестов.

«ITA может подтвердить, что в настоящее время от имени IBU рассматривает дело о неудачной попытке протестировать Васильеву. В соответствии со стандартной процедурой, предусмотренной Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами IBU, спортсмен имеет право дать объяснения, поэтому ITA рассмотрит это дело и решит, должна ли эта неудачная попытка быть учтена как ошибка со стороны спортсмена.

В то же время обращаем внимание, что на данном этапе речь не идёт о потенциальном нарушении антидопинговых правил, так что спортсмен временно не отстранён", — сообщили ТАСС в пресс-службе ITA.

Васильевой грозит наказание сроком от одного года до двух.

Приплыли. Неужели биатлонистка сборной России и правда пропускала допинг-тесты?
Как бы это не стало началом конца российского биатлона. Да, опять.
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