Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная России — 5-я в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Женская сборная России — 5-я в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли женские командные соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала сборная Германии (Юлиане Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт, Катарина Альтаус), второе место заняла Австрия, третье — Норвегия.

Сборная России, за которую выступали Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова, стала пятой.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Командные соревнования

1. Германия – 898,9
2. Австрия – 880,3
3. Норвегия – 876,9
4. Словения – 828,1
5. Россия (Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова) – 820,3
6. Япония – 806,1
7. Франция – 718,1
8. Италия – 690,5
9. Чехия – 326,6
10. США – 291,6
11. Казахстан – 207,8

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Командные соревнования. Трамплин К-109
26 февраля 2019 года, вторник. 18:15 МСК
1
Германия
898.9
2
Австрия
880.3
3
Норвегия
876.9
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент