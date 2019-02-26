Женская сборная России — 5-я в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли женские командные соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала сборная Германии (Юлиане Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт, Катарина Альтаус), второе место заняла Австрия, третье — Норвегия.
Сборная России, за которую выступали Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова, стала пятой.
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Командные соревнования
1. Германия – 898,9
2. Австрия – 880,3
3. Норвегия – 876,9
4. Словения – 828,1
5. Россия (Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова) – 820,3
6. Япония – 806,1
7. Франция – 718,1
8. Италия – 690,5
9. Чехия – 326,6
10. США – 291,6
11. Казахстан – 207,8