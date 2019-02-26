Женская сборная России — 5-я в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли женские командные соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержала сборная Германии (Юлиане Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт, Катарина Альтаус), второе место заняла Австрия, третье — Норвегия.

Сборная России, за которую выступали Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова, стала пятой.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия



Женщины. Командные соревнования



1. Германия – 898,9

2. Австрия – 880,3

3. Норвегия – 876,9

4. Словения – 828,1

5. Россия (Анна Шпынева, Александра Кустова, Лидия Яковлева, Софья Тихонова) – 820,3

6. Япония – 806,1

7. Франция – 718,1

8. Италия – 690,5

9. Чехия – 326,6

10. США – 291,6

11. Казахстан – 207,8