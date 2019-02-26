«Астраханочка», «Кубань» и «Ростов-Дон» одержали победу в женской Суперлиге

В женской Суперлиге по гандболу состоялось три матча.

«Астраханочка» на домашней площадке разгромила «Луч» — 40:19. Команда из Астрахани занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, «Луч» — на девятом.

«Кубань» в родных стенах спокойно переиграла «Уфа-Алису» — 30:21. Краснодарский клуб занимает третье место, уфимский — на последнем.

Наконец, лидер чемпионата «Ростов-Дон» переиграл звенигородскую «Звезду» (27:25), занимающую пятое место в Суперлиге.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

«Астраханочка» (Астрахань) — «Луч» (Москва) — 40:19 (20:8)

«Кубань» (Краснодар) — «Уфа-Алиса» (Уфа) — 30:21 (15:11)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Звезда» (Звенигород) – 27:25 (14:10)

Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».