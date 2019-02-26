Тихонова: очень надеялась на этот ЧМ. Пятый результат — это не максимум России

Российская летающая лыжница Софья Тихонова подвела итоги командного турнира на чемпионате мира. Сборная России заняла пятое место.

«Очень надеялась на этот чемпионат мира. Ещё в прошлом году австрийцы запускали флешмоб, где на табличке надо было написать, чтобы командные соревнования включили в программу Зеефельда. Пятый результат – не наш максимум, но все старались, делали всё возможное. Все очень старались. Мы в Любно выступали, тоже заняли пятое место, но все прыжки были гораздо хуже.

К чемпионату мира все готовились гораздо серьёзнее. Мы лучше прыгнули, но и соперники лучше прыгнули тоже. Я понимала, что это очень ответственно (прыгать в четвёртой группе), потому что нужно достойно закончить эти соревнования, но я уже очень давно выступаю на Кубке мира, привыкла к такому напряжению, и, скорее всего, тренеры посчитали, что я более устойчива. Я сказала, что готова прыгать в четвёртой группе", — цитирует Тихонову РИА «Новости».