Бородавко: у Непряевой накопилась усталость после проведённых гонок

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на ЧМ-2019. Непряева заняла седьмое место, отстав от победившей норвежки Терезе Йохауг более чем на минуту.



«У Натальи накопилась усталость после проведённых гонок. Кроме того, сегодня было очень жарко, лыжня была мягковатой, поэтому ей было тяжело. Поскольку мы готовились к чемпионату в горах, сегодня на её состоянии могла сказаться реакклиматизация.

Сумеет ли она восстановиться к эстафете? Думаю, да, там дистанция будет короче. Какой она побежит этап, пока неизвестно", — цитирует тренера ТАСС.

В общем зачёте Кубка мира Непряева занимает второе место.