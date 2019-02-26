Легков: люди смотрят на Непряеву, она хочет себя показать

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков подвёл итоги женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Зеефельде.



«Довольно тяжёлые погодные условия были. Тепло, мягкий снег на трассе. Кто-то сумел подстроиться, а кто-то — нет. У Непряевой было очень быстрое начало. Люди на неё смотрят, она хочет себя показать. 10 километров — достаточно тяжёлая дистанция.

Кто должен бежать в эстафете? Белорукова, Непряева и Седова точно должны бежать. С четвёртой девочкой необходимо решить. Можно поставить состав с Олимпиады в Пхёнчхане.

Ощущаю ли лыжный подъём после Олимпиады? Что касается сборной команды, то ощущаю лыжный подъём. В остальном же нам предстоит ещё много работы", — цитирует Легкова «Матч ТВ».