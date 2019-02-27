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Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав участниц этапа Кубка IBU

Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав участниц этапа Кубка IBU
Другие / Биатлон

Резервная сборная России прибыла в Отепя (Эстония), где 1-2 марта пройдёт седьмой этап Кубка IBU. Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав команды на эти соревнования. В состав команды включена Маргарита Васильева, которая находится под угрозой дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов за 12 месяцев.

Состав сборной России
Мужчины: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков.

Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева.

В программе соревнований – суперспринт и спринт. Результаты россиян будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 7 по 17 марта.

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