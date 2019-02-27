Йохауг: услышав, что опережаю Карлссон лишь на 4 секунды, подумала: «Соберись!»

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

«На втором круге я почувствовала, что нужно работать ещё усерднее. Требовалось выложиться по полной, однако ноги были тяжёлыми. Когда я услышала, что опережаю Карлссон лишь на 4 секунды, то подумала: „Соберись!“. Я смогла настроиться и увеличила отрыв до 10 секунд. Я горжусь тем, что на лёгких участках смогла обеспечить себе преимущество.



Я знала, что Фрида продемонстрирует прекрасный результат, но всё равно её выступление впечатлило. Здорово, что такие молодые девушки столь здорово выступают", — цитирует Йохауг NRK.

Сегодня, 27 февраля, состоится мужская гонка на 15 км.