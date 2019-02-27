Линдстрем восстановился после мононуклеоза и начал подготовку к чемпионату мира

Шведский биатлонист Фредрик Линдстрём восстановился после перенесённого мононуклеоза, из-за которого был вынужден пропустить большую часть сезона. Ранее стало известно, что он вошёл в состав сборной Швеции на домашний чемпионат мира.



«Очень здорово вернуться к тренировкам с командой! На этой неделе мы готовимся в Идре, после чего отправимся в Эстерсунд на главное событие года. Чемпионат мира на родине!» – написал Линдстрем в своём «инстаграме».

29-летний швед является олимпийским чемпионом Пхенчхана — 2018. Медаль Фредрик добыл в составе сборной в эстафете 4 х 7,5 км. Дважды Фредрик попадал на подиум чемпионатов мира по биатлону.



По итогам прошлого сезона Линдстрём занял 19-е место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. На чемпионате мира медалей не добыл.