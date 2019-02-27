Ковальчик: я не разговариваю с Йохауг

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик рассказала об отношениях с норвежкой Терезе Йохауг, которая накануне выиграла индивидуальную гонку на 10 км в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия).

Когда в 2016 году Йохауг сдала положительный тест на допинг, Юстина опубликовала ряд саркастических замечаний в адрес норвежки.

«У нас с Терезе нет никаких отношений. Я с ней не разговариваю. Мы вообще не общаемся, и так происходит уже несколько лет», — приводит слова Ковальчик Dagbladet.

«Ковальчик сама приняла решение делать комментарии по поводу моей ситуации. Я ничего не могла с этим поделать. Я понимала, что негатива будет немало, но многие поддержали меня. К счастью, именно поддержки оказалось больше. Я с Ковальчик о том деле не говорила. С 2016 года я с ней вообще не общаюсь», — сказала Йохауг.