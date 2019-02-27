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Карлссон: я не проиграла золото Йохауг, а завоевала серебро

Карлссон: я не проиграла золото Йохауг, а завоевала серебро
Другие / Лыжный спорт

19-летняя шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась впечатлениями от завоевания серебра в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия). Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.

«Я потрясена. Это лучший день в моей жизни. Ощущения невероятные. Не думала, что смогу завоевать медаль. Очень горжусь своим достижением.

Я здорово начала гонку, скольжение было отличным. В концовке мне важно было выложиться по полной. Думаю, мне хорошо удаётся выйти на максимум возможностей в гонках.

То, что я смогла навязать борьбу Йохауг, это уже фантастика. Я не проиграла золото, а завоевала серебро", — цитирует Карлссон SVT.

Тройку призёров замкнула норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

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