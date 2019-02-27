Эстберг: я попросила Карлссон снять с меня лыжи. Боже, зачем я это сделала?

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг призналась, что после финиша в гонке на 10 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде она была столь уставшей, что попросила снять с неё лыжи шведку Фриду Карлссон. Эстберг завоевала бронзу, Карлссон — серебро.

Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг.

«Почти невозможно описать, как я себя чувствовала в гонке. После 5 км я уже была измождена. Я двигалась вперёд только благодаря силе воли. Я думала, что раньше никогда так не уставала. Энергия была на нуле. Я даже не видела, на каком месте финишировала. Там был экран, но у меня перед глазами всё расплывалось. О том, что я стала третьей, мне сказала Терезе.

После финиша я упала и попросила Фриду снять с меня лыжи. Боже, зачем я это сделала? Это просто вырвалось. Я раньше с ней никогда не говорила, а тут сразу попросила об услуге. Рада, что хотя бы поздравила её. Иначе я бы в её глазах выглядела просто ужасно", — цитирует Эстберг Expressen.