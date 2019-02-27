Соловьёв — о заявке на ЧМ: думаю, что Загитову и Самодурову уже трогать не будут

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв оценил заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Сайтаме (Япония). В список были включены те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске (Беларусь), включая запасных.

«Так как есть ещё время на раздумья, то, возможно, будут проводиться дополнительные проверки состояния спортсменок и внесены коррективы в заявку. Пока ещё рано утверждать, что тот состав, который был на чемпионате Европы, таким и останется. Но если уже федерация решила, то изменения вряд ли будут. Тем более мы будем отталкиваться всё-таки от результатов турнира в Минске, который получился относительно неплохим. Поэтому, думаю, состав может остаться тем же.

Кто сейчас больше заслуживает быть в сборной – Медведева или Туктамышева? Невозможно ответить прямо на этот вопрос. Я считаю, что надо исходить из того, кто и в какой форме будет находиться непосредственно перед чемпионатом мира. Здесь очень трудно сказать. Честно говоря, не смотрел их выступления в финале Кубка России, но разница в оценках у Медведевой и Туктамышевой очень плотная. Нельзя выделить какого-то явного лидера из расчёта этих соревнований.

Вы знаете, у нас далеко не всегда в финале Кубка России решалось, кто поедет на чемпионат мира. Думаю, что Загитову и Самодурову уже трогать не будут, они совершенно спокойно должны готовиться к соревнованию. Их не должно волновать место в сборной. Больше вопросов к третьему номеру, который в этом сезоне колебался. И Туктамышева в первой части сезона показывала неплохие результаты, и Медведева начала приходить в форму, но вот эта нестабильность и оставляет открытым вопрос заявки", — цитирует Соловьёва «Газета.ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 18 по 24 марта.