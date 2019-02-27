А. Резцова: выиграет Кристина Резцова в Отепя и почему бы её не взять на ЧМ?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова предположила, что состав сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде может претерпеть изменения по итогам этапа Кубка IBU в Отепя.

«Я полагаю, что состав ещё не определён. Каждой из спортсменок даётся ещё шанс показать себя. Полагаю, что руководители СБР сейчас в замешательстве. Они не знают, кого брать на чемпионат мира.

Я уверена, что это странно. Но в команде сейчас в принципе непонятно что творится. Так что этап в Эстонии покажет. Резцова выиграет и почему бы её не взять? Почему Кайшева? Она тоже одну гонку где-то выиграла и всё.

Руководители сделают правильный выбор, если возьмут тех, кто лучше готов на сегодняшний момент. Не кто выигрывал что-то в начале или середине сезона, а кто сильнее на настоящий момент", — цитирует Резцову «Спорт день за днём».

Анфиса также отказалась комментировать ситуацию вокруг Маргариты Васильевой, которая пропустила три допинг-теста.

«Ой, нет. По поводу допинга меня не спрашивайте. Это тёмный лес», — сказала Резцова.

Соревнования в Отепя пройдут 1-2 марта. Чемпионат мира состоится 7-17 марта.

Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав участниц этапа Кубка IBU