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Крамер: мы стараемся победить норвежцев, но весь сезон складывается вот так

Крамер: мы стараемся победить норвежцев, но весь сезон складывается вот так
Другие / Лыжный спорт

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, как относится к доминированию норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Победы норвежцев — это хорошо для Норвегии, но не для нас. Мы стараемся победить их, но весь сезон складывается вот так. Норвежцы так много раз уже оказывались первыми. У них очень сильная команда.

Хотелось бы видеть больше конкуренции. Например, серебро Словении в командном спринте у женщин — это отличная новость для нашего вида спорта. Но в Норвегии лыжные гонки так же популярны, как футбол в Германии. Именно поэтому норвежцы так хороши.

У нас ещё есть шансы обойти норвежцев в следующих гонках. У нас молодая команда. В женской сборной мы стали привлекать этих молодых девушек пару лет назад, и сейчас они близки к топ-уровню. Но нам может потребоваться больше времени», — цитирует Крамера NRK.

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира в Зеефельде состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

Крамер — о доминировании норвежских лыжников: плохо, когда побеждает одна страна
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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