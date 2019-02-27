Глава комитета FIS: я не обеспокоен ситуацией с доминированием норвежцев

Глава комитета FIS по лыжным гонкам Вегард Ульванг прокомментировал доминирование норвежцев на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Зеефельде (Австрия).

«Я не обеспокоен нынешней ситуацией. Такие вещи периодически случаются. Многие думают, что международная федерация поддерживает норвежцев, но это не так. Условия одинаковы для всех. Мы ничего не делаем против небольших лыжных стран.

Однако есть чёткая связь между числом зрителей и странами, которые представляют лыжники. Например, мне бы хотелось, чтобы немецкие спортсмены выступали успешнее, чем в последние годы», — приводит слова Ульванга NRK.



Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.