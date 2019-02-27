Стал известен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по лыжным гонкам

Завтра, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) состоится женская эстафетная гонка. В состав сборной России на эти соревнования вошли Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.



Распределение лыжниц по этапам не разглашается.

Накануне Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова выступили в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. Седова заняла шестое место, Непряева — седьмое, Белорукова — 12-е, Жамбалова — 21-е.

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, второй стала шведка Фрида Карлссон, третьей — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Чемпионат мира завершится 3 марта.