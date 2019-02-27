Оглашён состав сборной России на юниорский чемпионат Европы по биатлону

Юниорская сборная России по биатлону прибыла в Шушен, где 1-2 марта пройдёт третий этап юниорского Кубка мира, а 6-10 марта – открытый чемпионат Европы.



Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал состав российской команды на эти соревнования.

Юниоры: Никита Матвеев (Новосибирская область), Александр Бектуганов (Пермский край), Антон Овсянников (ХМАО-Югра), Илья Новопашин, Андрей Вьюхин (оба — Тюменская область), Андрей Кричун (Ленинградская область)



Юниорки: Анастасия Гореева (Московская область), Анастасия Кайшева (Удмуртия), Алина Клевцова (Свердловская область), Екатерина Понеделко (Красноярский край), Ксения Жужгова (Тюменская область), Татьяна Воронова, Ксения Довгая (обе — ХМАО-Югра).