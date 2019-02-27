Загитова, Ласицкене и Большунов стали обладателями премии «Серебряная лань»

В среду, 27 февраля, в Олимпийском Комитете России вручали премии лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

«Серебряную Лань» получили 10 спортсменов, а также лучший тренер, которым признали наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова, сообщает «Комсомольская правда – Краснодар».



Спортсменами, которые были удостоены премии стали: лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, хоккеист Павел Дацюк, велогонщица Дарья Шмелёва и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, представляющая Россию в паралимпийском спорте.

Кроме того, на церемонии была названа лучшая команда года и лучший её игрок.