Полиция проводит рейд на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, в своём «твиттере» сообщил, что полиция проводит рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Австрийская федеральная криминальная полиция проводит рейд в Зеефельде в связи с подозрениями в антидопинговых нарушениях на чемпионате мира. Операция координируется австрийскими и немецкими властями. Под подозрением спортсмены из нескольких стран», — написал Зеппельт.

В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится в Зеефельде 3 марта.