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Поляк Банька был одобрен Советом Европы в качестве кандидата на пост главы ВАДА

Поляк Банька был одобрен Советом Европы в качестве кандидата на пост главы ВАДА
Другие / Прочие виды спорта

Комитет министров Совета Европы официально одобрил выдвижение министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки в качестве кандидата на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от Европы.

«Комитет министров Совета Европы сегодня единогласно принял меня в качестве официального кандидата от Европы на пост президента ВАДА», – написал Банька в своём «твиттере».

Напомним, что в настоящее время президентом организации является 77-летний британец Крейг Риди. Новый глава ВАДА будет избран 7 ноября в Катовице (Польша). Полный список кандидатов на пост президента организации станет известен в мае.

Ранее Банька выиграл голосование за право выдвигаться на выборы от Европы у вице-президента ВAДA Линды Хеллеланд и министра труда, экономики, инноваций и спорта Бельгии Филиппа Муйтерса.

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