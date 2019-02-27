Поляк Банька был одобрен Советом Европы в качестве кандидата на пост главы ВАДА

Комитет министров Совета Европы официально одобрил выдвижение министра спорта и туризма Польши Витольда Баньки в качестве кандидата на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от Европы.



«Комитет министров Совета Европы сегодня единогласно принял меня в качестве официального кандидата от Европы на пост президента ВАДА», – написал Банька в своём «твиттере».



Напомним, что в настоящее время президентом организации является 77-летний британец Крейг Риди. Новый глава ВАДА будет избран 7 ноября в Катовице (Польша). Полный список кандидатов на пост президента организации станет известен в мае.

Ранее Банька выиграл голосование за право выдвигаться на выборы от Европы у вице-президента ВAДA Линды Хеллеланд и министра труда, экономики, инноваций и спорта Бельгии Филиппа Муйтерса.

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