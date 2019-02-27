Вяльбе — о рейде полиции на ЧМ: пускай приезжают, мы открыты для любых проверок

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о рейде полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). Правоохранительные органы подозревают ряд спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

«В расположении сборной России всё спокойно. Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Сегодня, 27 февраля, в Зеефельде состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.