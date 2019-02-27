Крянин — о рейде полиции на ЧМ: пусть проверяют, шмонают. Сборная России чистая

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал информацию о рейде полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). Правоохранительные органы подозревают ряд спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

«Никто не против этих антидопинговых рейдов. Наша команда чистая. К сожалению, я сейчас не со сборной. Уверен в нашей команде, и никаких проблем нет. Пусть проверяют, что хотят, уже такое тысячу раз было. Пусть проверяют, шмонают, смотрят. Никаких вопросов не будет. Помад с анаболическими стероидами у нас нет», — приводит слова Крянина сайт телеканала «360».

Сегодня, 27 февраля, в Зеефельде состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем.

Полиция проводит рейд на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге