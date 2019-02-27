Зеппельт: рейд полиции на ЧМ может быть связан с признаниями Йоханнеса Дюрра

Немецкий журналист Хайо Зеппельт предположил, что рейд полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) может быть связан с интервью австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, который в фильме ARD рассказал о применении допинга. Зеппельт отметил, что рейды также проходят в Германии.

«Рейды полиции, пожалуй, связаны с заявлениями, сделанными Йоханнесом Дюрром в документальном фильме, который вышел на ARD в январе», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

В фильме Зеппельта Дюрр признался, что принимал ЭПО, гормоны роста, инсулин, а также активно использовал переливание крови. Специалисты брали его кровь, изымали красные кровяные тельца, а затем кровь вводилась обратно. Этот метод позволяет насыщать мышцы большим объёмом кислорода. По словам лыжника, большая часть этих процедур проводилась в Германии.

Полиция проводит рейд на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге