Виценко и Плотникова – победители Кубка России по лыжным гонкам в скиатлоне

Алексей Виценко и Светлана Плотникова стали победителями финала Кубка России по лыжным гонкам в скиатлоне, который завершился в Сыктывкаре.
Виценко преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 14 минут и 47,1 секунды. Второе место занял Илья Семиков (1:14.49,3), третьим стал Ермил Вокуев (1:14.49,6).
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Сыктывкар
Мужчины. Скиатлон. 30 км
1. Алексей Виценко – 1:14.47,1
2. Илья Семиков – +2,2
3. Ермил Вокуев – +2,5
Девушки выступали на дистанции 15 км. Плотникова заняла первое место с результатом 43.23,4 секунды. Второй стала Габриелла Калугер (43.24,5), третьей — Светлана Кузнецова (43.25,3).
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Сыктывкар
Женщины. Скиатлон. 15 км
1. Светлана Плотникова – 43.23,4
2. Габриелла Калугер – + 1,1
3. Светлана Кузнецова – +1,9.