Зеппельт — о рейде полиции на ЧМ: под подозрением Австрия, Казахстан и Эстония

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере» сообщил, что полиция, проводящая рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия), подозревает в нарушении антидопинговых правил спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана.

«По информации ARD, под подозрением хозяева чемпионата мира австрйцы, а также спортсмены из Эстонии и Казахстана. Кровяной допинг? Подозреваю, что кого-то застали на месте преступления прямо перед мужской гонкой на 15 км», — написал Зеппельт.



В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.