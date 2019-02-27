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Орсер — о включении Медведевой в основной состав на ЧМ: это было честно

Орсер — о включении Медведевой в основной состав на ЧМ: это было честно
Другие / Фигурное катание

Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал включение подопечной в основной состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония), который пройдёт с 18 по 24 марта.

«Сейчас я очень доволен! Это был интересный и честный процесс (выбора кандидатуры). Теперь мы возвращаемся к работе с чётким пониманием. Увидимся со всеми в Японии», — цитирует Орсера сайт телеканала «360».

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России большинством голосов поддержал кандидатуру Медведевой на включение в основной состав. Елизавета Туктамышева попала в число запасных.

В основной состав также включены Софья Самодурова и Алина Загитова. В запас помимо Туктамышевой вошла Станислава Константинова.

Медведева выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме, Туктамышева — запасная
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