Орсер — о включении Медведевой в основной состав на ЧМ: это было честно

Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал включение подопечной в основной состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония), который пройдёт с 18 по 24 марта.

«Сейчас я очень доволен! Это был интересный и честный процесс (выбора кандидатуры). Теперь мы возвращаемся к работе с чётким пониманием. Увидимся со всеми в Японии», — цитирует Орсера сайт телеканала «360».

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России большинством голосов поддержал кандидатуру Медведевой на включение в основной состав. Елизавета Туктамышева попала в число запасных.

В основной состав также включены Софья Самодурова и Алина Загитова. В запас помимо Туктамышевой вошла Станислава Константинова.