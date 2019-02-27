Загитова: мандражировала, даже когда пересматривала свой выход на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась эмоциями от выступления на Играх в Пхёнчхане и рассказала о своих ближайших планах.



«В 2018 году у меня были разные эмоции, но больше всего запомнились Олимпийские игры. Я потом пересматривала своё выступление, помню те ощущения, с которыми выходила на старт. Мандражировала, даже когда пересматривала.



Теперь в ближайших планах у меня чемпионат мира, мы приезжаем в Японию почти к самым стартам. С тренировки я приехала сюда, а отсюда сразу еду тоже на тренировку. Всё по расписанию. В основном я целый день на катке, на какие-то мелочи не так много времени. Ещё начала сейчас ходить в школу «Самбо-70». Учителя мне там очень помогают, отдельно занимаются», – цитирует Загитову 360tv.

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