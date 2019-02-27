«Локомотив» уступил «Леванте» на старте клубного ЧМ по пляжному футболу в России

В Москве стартовал клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Стоит отметить, что впервые в истории соревнований он проходит за пределами Бразилии.



В первой же встрече потерпел поражение действующий чемпион соревнований московский «Локомотив». «Железнодорожники» уверенно вели у испанского «Леванте» со счётом 4:1 после первого периода, однако более голов не забили. Испанцы же отметились пятью мячами и одержали волевую победу.



«Леванте» (Испания) — «Локомотив» (Россия) 6:4 (1:4, 4:0, 1:0).



Голы: Гомес, Ардил Наварро, Фрутос, Перес Гонсалес, Суарес Молина-2 — Крышанов В., Крышанов Н., Леон Гомес-2.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «Леванте» Лопес Донайре Франсиско Хесус.

Возможно, не угадали с заменой голкипера на второй период. «Леванте» — грамотная, обученная команда, игроки сборной Испании.

Безусловно, потеряли концентрацию, получив комфортное преимущество, и вместо того, чтобы его развить, позволили сопернику вернуться в игру», – передаёт слова наставника «Локомотива» Ильи Леонова BeachSoccer.ru.