Туктамышева о непопадании на ЧМ: вы убили во мне девочку, которая наивно верила

Чемпионка мира и Европы 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на решение исполкома Федерации фигурного катания на коньках России включить её в число запасных на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). Большинством голосов члены исполкома поддержали включение в основной состав Евгении Медведевой.
«Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили. Но я боец, и я вернусь», — написала Туктамышева в своём «твиттере».
В основной состав на чемпионат мира, который пройдёт с 18 по 24 марта, также вошли Софья Самодурова и Алина Загитова. В запас помимо Туктамышевой попала Станислава Константинова.
Туктамышева пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Саранске из-за воспаления лёгких. В финале Гран-при в Ванкувере (Канада) Елизавета продемонстрировала третий результат.